Amici 24 e Uomini e Donne, ecco fino a quando andranno in onda prima della pausa natalizia

ined24.Manca ormai poco più di una settimana alle festività natalizie e, come di consueto, le emittenti televisive apporteranno modifiche alla loro programmazione.In occasione del Natale, Mediaset sospenderà la messa indi alcune trasmissioni, che riprenderanno una volta concluse le feste. In tal senso su Canale 5 nonineddi Maria De Filippi. Come anticipato da Davide Maggio, i prodotti di puntafascia postprandialein vacanza, salvo tornare con la fine delle festività natalizie.Nello specificoed24, così come le soap Beautiful ed Endless Love,regolarmente inal 23 dicembre. Per quanto riguarda Beautiful continuerà a tenere compagnia ai telespettatori con delle repliche (ad eccezione del 25 e 26 dicembre, dedicati ai classici film natalizi).