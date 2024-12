Metropolitanmagazine.it - A volte ritornano: la rinascita del vinile passa per la Gen Z

Quando, nel 1982, i primi CD apparvero sul mercato, la grande distribuzione e persino gli appassionati del genere si prepararono a dire addio al, che divenne un cimelio per collezionisti ed intenditori. Ora, a distanza di oltre quarant’anni, il digitale ha sbaragliato qualsiasi tipo di concorrenza. Le piattaforme di streaming -su tutti il colosso svedese Spotify– hanno ormai sostituito gli altri dispositivi, permettendo agli utenti di avere a portata di mano una sconfinata scelta musicale, sempre reperibile e in continuo aggiornamento.Negli ultimi anni, tuttavia, stiamo assistendo ad un’inversione di rotta, complice anche un rinnovato amore per il vintage. Tra i vari trend, sia nel campo della moda, che nel lifestyle, ad essere ripescati a sorpresa sono stati anche i cari, vecchi vinili.