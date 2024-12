Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-12-2024 ore 16:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale venerdì 13 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ci sono ancora le infrastrutture energetiche dell’Ucraina nel mirino della Russia questa mattina e Titti sono stati oggetto di un massiccio attacco da parte delle forze del Cremlino convenzionate Ministero dell’Energia ucraino il nemico continua a terrorizzare Ancora una volta è identico in tutto il paese è l’obiettivo di un massiccio attacco si legge in un comunicato nonostante tutto la missione dell’agenzia internazionale per l’energia atomica la centrale nucleare di zaporizhia occupata dai russi con il suo lavoro lo ha fermato il direttore generale Raffaele Mariano grossi in Italia Ok della Cassazione referendum per l’abrogazione dell’Autonomia differenziata dopo il pronunciamento della consulta che avevano considerato illegittimo e alcune disposizioni della legge il governo ti fermi e a Blog i tuoi sottotetto per recuperare credibilità Chi è della Michelin chi crede nella autonomia non vado a votare l’invito di dai alla Lucia propone di valutare un quadro al 40% per i referendum Zurigo è andato in scena il tuo peggio delle qualificazioni ai mondiali di calcio 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti Canada e Messico dal 11 giugno al 19 luglio sono 54 le nazioni inserite nelle urne 16 staccheranno il pass per il torneo iridato che per la prima volta vedrà 48 partecipanti Italia di Luciano Spalletti in prima fascia in caso di accesso è la Final Four di azzurri saranno inseriti nel girone A con Slovacchia Nord Irlanda in Lussemburgo e dovete andare male nationes nella partita con la Germania per Donnarumma e compagni Ci sarebbe la seconda opzione il giro Ida cinque squadre con la Norvegia Israele Tony e Moldavia un gruppo non impossibile ma riso complicato soprattutto dalla presenza del fenomenale attaccante del Manchester City tra i vichinghi chiusura un’ultima notizia irregolarità in un bed and breakfast su 5 su base nazionale concasa la media di 30 strutture passate al setaccio 7 sono risultate in difetto è l’esito dei controlli compiuti da in tutta Italia con un occhio particolare ain vista del Giubileo oltre 1000 strutture ricettive controllate 200 Quelle fuori dalle regole per difformità di titoli autorizzativi aumento della capacità ricettiva carenze igienico sanitarie violazioni in materia di sicurezza 10 le strutture sequestrati o sospese per un valore di circa 3,5 milioni di euro scoperto anche un bed and breakfast totalmente abusiva in provincia di Pescara allestito nel raggio di un abitazione privata era l’ultima notizia Grazie per averci seguito In collaborazione con Agenzia Italia Stampa