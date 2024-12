Amica.it - Tatuarsi le lentiggini glitterate, come Taylor Swift

Se non ora, quando? Le feste sono il momento ideale per osare e sfoggiare un trucco brillante e leglitter disono il modo più glam per farlo. Un paio di mesi fa, l’icona pop le ha sfoggiate allo stadio durante una partita del fidanzato Travis Kelce. Un po’ in anticipo sui tempi – che è ciò che fanno i trend setter – ma ha concesso a noi comuni mortali il tempo necessario per apprezzare questo dettaglio luccicante. Inutile sottolineare che, in tempo zero, TikTok è impazzito. Ma era più che prevedibile, anche perché sono l’accessorio più cool da sfoggiare ai party. Le glitter freckles disono le Gold Glitter Freckles Makeup Patches di Fazit Beauty, un indie brand che è stato travolto da questo improvviso successo.