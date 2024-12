Inter-news.it - Serie A, 16ª giornata: Lazio-Inter chiude, diretta TV e streaming partite

È appena finita la tre giorni di coppe europee, ma è già tempo diA: stasera con Empoli-Torino il via alla sedicesima. Che vedrà il meglio in coda, perché per il big matchbisogna aspettare lunedì.A 2024-2025 – 16ªEmpoli-Torino – venerdì 13 dicembre ore 20.45 –TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), liveDAZNCagliari-Atalanta – sabato 14 dicembre ore 15 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) eDAZNUdinese-Napoli – sabato 14 dicembre ore 18 –TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) eDAZNJuventus-Venezia – sabato 14 dicembre ore 20.45 –TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), liveDAZNLecce-Monza – domenica 15 dicembre ore 12.