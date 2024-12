Serbia, all’Ambasciata italiana sfilata di moda sostenibile

Leggi su Ildenaro.it

L’Ambasciatore d’Italia in, Luca Gori, ha ospitato ieri sera presso la Residenza unadiintitolata “Fashion Sustainability in New Luxury Concept” organizzata da “Dress for Success” e l’Associazione di Donne imprenditrici della Vojvodina, organizzazioni che sostengono le donne nel raggiungimento dell’indipendenza economica e nella formazione professionale.L’evento, che ha visto sfilare anche le creazioni die arte di giovani talenti serbi legati all’Italia, ha concluso la seconda edizione di “Italian Fashion in Belgrade (IFIB)”, la rassegna dedicata alla promozione dellainideata dd’Italia in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Belgrado. “Rinnovando la collaborazione con Dress for Success, abbiamo voluto condividere il messaggio che lanon è solo stile, ma anche sostenibilità ambientale ed emancipazione femminile” ha dichiarato l’Ambasciatore Gori.