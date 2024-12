Quotidiano.net - Ruffini e la lotta all’evasione, record nel 2023: “Recuperati oltre 31 miliardi”

Roma, 13 dicembre 2024 –31di euro di evasione fiscaledall’Agenzia delle Entrate nel. Una cifrasugli ultimi dati ufficiali accertati per laa chi non paga i tributi. I risultati dell'Agenzia delle Entrate sono infatti andati crescendo negli ultimi anni – al netto dell'interruzione dell’attività di riscossione legata all'emergenza Covid in parte del 2020 e 2021 – arrivando nelad un nuovodi recupero dell'evasione fiscale. Complessivamente, anche guardando alla riscossione, gli incassi sono saliti ai 31rivendicati da Ernesto Marianell'intervista al Corriere della Sera in cui annuncia la rinuncia all'incarico di direttore dell'Agenzia. Secondo gli ultimi dati ufficiali resi noti a febbraio scorso, le somme confluite nelle casse dello Stato nelgrazie alla complessiva attività svolta dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ammontano a 24,7di euro: 4,5in più rispetto al 2022, pari ad un aumento del 22%.