Lanazione.it - Pistoiese: le ambizioni di ritorno nel calcio che conta secondo Malusci

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA"Lasta ponendo le basi per tornare nelche, anche se non sarà semplice". Parola di Alberto, che digiocato, anche ad alto livello, se ne intende eccome. Classe 1972 edoc, ha legato la parte più importante della propria carriera alla Fiorentina, con cui ha giocato dal 1988 al 1996, vincendo la Coppa Italia nel 1996. Pur seguendo da vicino le vicende della Viola, l’ex difensore sta tenendo d’occhio anche la nuovadi Sergio Iorio, ripartita in estate con grandie al momento a otto punti di distanza dalla vetta della classifica nel Girone D di Serie D. Si aspettava la squadra arancione in testa, o il quinto posto è tutto sommato all’altezza dei pronostici iniziali?"In estate la campagna acquisti è stata importante, così come gli investimenti effettuati, ma nelquesto non è tutto.