Oasport.it - Nuoto, il primo oro mondiale di Sara Curtis. Un talento ancora tutto da scoprire

Unin cui limiti sonoinesplorati. Lo si era capito a Riccione, in sede di Assoluti invernali, cheavesse in lei qualcosa di speciale. Quattro titoli in vasca corta, spaziando nella velocità dello stile libero e nel dorso, non sono cose normali entro i nostri confini. E così, l’allieva di Thomas Maggiora si è messa alla prova nella vasca di Budapest, affrontando una settimana di gare molto intensa e probante nella rassegna iridata.Oggi è arrivata per lei la prima medaglia d’oro a livello assoluto, pur in staffetta. Una 4×50 stile libero mista magica in cuiha dato un contributo decisivo, regalando all’Italia un risultato che nella storia non era mai arrivato. La sensazione è che si trovi solo a “Caro amico ti scrivo“, parlando di questa ragazza perché le potenzialità sono decisamente importanti.