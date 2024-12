Mattarella | soluzione 2 Stati sia subito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.20 "Dopo l'orrore del 7 ottobre si è aperta una spirale inaccettabile di violenza su Gaza che ha colpito i civili,donne e bambini.Ci impegniamo per un reale e definitivo cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas.Ci auguriamo che laduedue popoli sia immediata".Così il presidenteincontrando al Quirinale Abu Mazen,presidente dell'Anp Il 7/10 è stato"disumano e inaccettabile", ha detto Abu Mazen. "Non siamo per la violenza e abbiamo chiesto ad Hamas la liberazione degli ostaggi".