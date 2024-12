Unlimitednews.it - Libri, esce “Ritrovare l’umano. Esg+H” di Lapucci e Lucchini

ROMA (ITALPRESS) – E’ possibile migliorare il pianeta senza rinunciare al progresso? Parte da questa utopica, ma ragionevole riflessione il saggio “. Perchè non c’è sostenibilità senza Health, Human and Happiness” scritto da Massimo, Manager e Senior Advisor, International Fellow su Artificial Intelligence all’Università di Yale e da Stefano, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo cheoggi in libreria, edito da Baldini+Castoldi-La Nave di Teseo.Gli autori indagano senza reticenze sull’attuale e pressante tema dei principi ESG (Environmental, Social e Governance) ed in particolare sulla necessità del loro rinnovamento. Un rinnovamento che secondoparte da una H, l’H di Health, ma anche di Human, Heart e di conseguenza, come sublimato nella Dichiarazione di Indipendenza Americana, di Happiness, dando origine ad un nuovo acronimo “” che vede l’essere umano come Persona “integrata nel villaggio globale” in termini di salute, sostenibilità e benessere.