Ilrestodelcarlino.it - La famiglia Faraotti rileva l’hotel Gioli ad Ascoli

, 13 dicembre 2024 – Passaggio di consegne tra famiglie ascolane per la rinascita delnel centro diPiceno. DallaDi Marco alla, quest’ultima costantemente impegnata nella promozione e la valorizzazione del territorio. Un passaggio che permette il recupero di una realtà importante nel panorama cittadino. “Siamo felici di poter prendere il testimone dallaDi Marco e non vediamo l’ora di riportareallo splendore”, dichiara la. Nel caso specifico l’intervento prevede l’acquisto e il restyling interno della struttura ricettiva ospitata nell’edificio storico sito in Viale de Gasperi 14 a pochi passi dai principali punti di interesse del centro del capoluogo Piceno. Il progetto è in fase di definizione e i lavori entreranno nel vivo nel corso del 2025: quello che si può anticipare è che sarà un 4 stelle superior e che la gestione sarà diretta dalla