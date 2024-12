La curiosa lettera di un bambino di Brescia a Santa Lucia | Fai un incantesimo per mandare l’Atalanta in serie B

Leggi su Dayitalianews.com

Oggi, 13 dicembre, si festeggia, una tradizione che anticipa il Natale e che è molto sentita in alcune città del nord come Mantova,, Lodi, Bergamo e Cremona. Tradizione vuole che i bambini scrivano una, chiedendo i doni che desiderano ricevere sotto l’albero la sera di Natale.La richiesta particolare di un piccolo tifoso del: “MandainB”Undiha fatto allauna richiesta molto speciale, che non comprende doni, regali o dolciumi, ma un “ai giocatori dele farli arrivare ultimi inA così andranno inB”. Ma perché questa richiesta? Per un motivo molto semplice: trae Atalanta c’è stata sempre un’acerrima rivalità sportiva e naturalmente i tifosini rosicano non poco a vedere la Dea dominare in Italia e brillare in Europa, mentre la Leonessa arranca inB.