Jude Law con moglie e due figli per la stella sulla Walk of Fame di Hollywood

(askanews) – L'attore britannicoLaw ha ottenuto la suaofdiBoulevard, Los Angeles. In occasione della cerimonia di consegna ha posato per i fotografi con lae due dei suoi sette. «Da bambino ero appassionato di cinema, ed è stato il motivo per cui mi sono interessato e sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera, finora è andato tutto bene. E quindi posso dire che è solo un grande onore, una vera emozione», ha raccontato l'attore.La suaè la numero 2.798of, una delle attrazioni più popolari della California.