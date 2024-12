Lortica.it - Incidente tra auto e pickup sulla SP dell’Infernaccio: ferita un’80enne

Leggi su Lortica.it

Questa mattina, alle 08:42, il 118 della ASL TSE è intervenuto per unstradaleSP, tra Montagnano e Frassineto. Lo scontro ha coinvolto un’e un, causando il ferimento di una donna di 80 anni, trasportata in codice giallo (codice 2) all’Ospedale San Donato di Arezzo.Sul luogo dell’sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, i volontari della Misericordia di Castiglion Fiorentino, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.L'articolotraSPproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.