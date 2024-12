Ultimouomo.com - Il bello del giovedi sera 2025 vol. 6

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDÌ: VIKINGUR La superficie di ghiaccio si ruppe e Halfdanr ci cadde dentro. In pochi minuti morì congelato, lasciando Harald - in futuro detto Bellachioma - orfano. Suo zio prese il potere, ma nessuno aveva paura di suo zio e non si fecero problemi, gli altri sovrani di Norvegia, a spartirsi il Ringerike. Poi pensarono di attaccare il Vestfold. Vennero respinti, e allora tornarono indietro, si radunarono per pianificare un grande attacco. Stiamo parlando di tutti i sovrani delle terre norvegesi in quel momento.Nel frattempo Harald si era innamorato di tale Gyoa e così fece quello che facevano i giovani nobili dell’epoca: le mandò una lettera chiedendo di sposarlo. Quella rispose: “Mi piacerebbe prendervi per marito, ma vi definite re di Norvegia, ma come fate a definirvi tale se la Norvegia ha tanti re quante sono le stelle nel cielo? Voi mi sembrate, scusate l’impertinenza, uno tra tanti”.