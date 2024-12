Sbircialanotizia.it - Esperti: “Self-care risorsa per cittadini e Ssn con 5 mld l’anno di risparmio”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Al talk dedicato, 'in prevenzione solo 2% del Fondo sanitario, serve nuovo piano' Prendersi cura della propria salute, prevenire le malattie, mantenersi in salute, trattare i piccoli disturbi con o senza il supporto di un operatore sanitario, come il farmacista. E' questo il, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. Un concetto "ampio e variegato, che .