Panorama.it - Enit: «Per conquistare i turisti dobbiamo promuovere emozioni»

è l’agenzia dedicata alla promozione del turismo italiano a livello nazionale e internazionale. Fondato nel 1919, il suo obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del nostro Paese. Nominata nel 2022, Ivana Jelinic ne è l’amministratore delegato e la sua guida mira a modernizzare l’approccio dell’ente, puntando su innovazione e digitalizzazione per rilanciare l’Italia sotto il profiloco.Come pensa di migliorare la competitività dell’Italia rispetto ad altre destinazioni europee?Focalizzandoci sempre più sulle peculiarità dei nostri prodottici. Bisogna puntare sull’autenticità delle esperienze, che deve divenire la chiave di volta della nostra comunicazione e offertaca nazionale, regionale e locale. Sapori, profumi,, quando vengono proposti come autentici, e vissuti come tali, lasciano un valore aggiunto sia per il territorio che li ha ospitati sia, soprattutto, per il turista internazionale, sempre più affamato di esperienze vere e che lascino un’emozione.