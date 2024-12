Calcio Qualificazioni Mondiali 2026 | tutti i gironi con l’Italia

Leggi su Sportface.it

Sono stati sorteggiati idelleeuropee ai, in programma in Nord America tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si tratterà di un’edizione storica dato che per la prima volta saranno 48 le Nazionali che vi prenderanno parte. I posti a disposizione dell’Europa saranno 16 e ad aggiudicarseli saranno le vincitrici deioltre alle vincitrici degli spareggi, ai quali prenderanno parte le seconde classificate e le quattro squadre col miglior ranking nella Nations League.CALENDARIO E DATEOcchi puntati inevitabilmente sul, che non può fallire nuovamente dopo i fiaschi delle due precedenti edizioni e farà tutto il possibile per mettere in ghiaccio la qualificazione al più presto. La Nazionale guidata dal ct Luciano Spalletti ha disputata una Nations League nel complesso positiva, ma ha margini di miglioramento e sarà chiamata a partire col piede giusto in questo cammino.