Belve, Pier Ferdinando Casini rifiuta l'intervista di Fagnani: "Ho rifiutato perché mi fa paura"

Botta e risposta ironico tra Francescadurante la consegna dei Premi Laurentum, con Gianni Letta a fare da mediatore. Letta, nel premiare, scherza: *«si prenota per una puntata di *.» La giornalista replica: «L’ho invitato due volte.», salito sul palco, ribatte divertito: «Non sono uno che solitamente ha, ma quella donna mi fa. Mi ha invitato, ma per vigliaccheria ho sempreto.»ha ricevuto il Premio Laurentum ‘Coraggio nel Giornalismo’ per il suo straordinario lavoro su Mala Roma Criminale. Le motivazioni sottolineano: «Con eccezionale rigore investigativo, l’autrice esplora le oscure trame della criminalità romana, svelando una rete di potere complessa e spesso ignorata.» La cerimonia si è svolta nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.