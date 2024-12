Ilfattoquotidiano.it - “Babbo Natale è un agente straniero che fa propaganda anti-russa, va vietato. Purifichiamo insieme lo spazio”: la nuova teoria complottista

è unche fa. Secondo quanto riporta il quotidiano russo Meduza, Vitaly Borodin, responsabile del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione della città di Mosca, ha inviato una lettera al Procuratore generale russo implorando che l’iconica figura natalizia venga designata come “” a causa della sua “popolarità in Paesi ‘ostili’” dove usano la sua immagine per “minare i valori tradizionali del“. Come scrive Newsweek, Borodin è noto per aver sporto denuncia alla polizia contro presunti nemici dello Stato, tra cui giornalisti, cant, cantautori e persino un produttore di cioccolato.La preoccupazione di Borodin non è chepossa mettere in ombra Gesù, ma Padre Gelo, una figura del Capodanno russo.