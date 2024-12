Anteprima24.it - Sir Antonio Pappano inaugura l’XI Stagione dell’OFB: due concerti al ‘Comunale’

Tempo di lettura: 2 minutiSirsi fa in due per l’Orchestra Filarmonica di Benevento e per il Sannio. Dirigerà, infatti, ben dueal teatro comunale «Vittorio Emmanuele» di Benevento, domenica 22 dicembre. Data la limitata disponibilità di posti del Massimo cittadino, per dare l’opportunità a più persone di partecipare all’eccezionale evento, il Maestro dirigerà un primo concerto alle ore 17.00 e l’altro alle 19.30.Si consolida, così, sempre più tra il noto direttore e l’OFB il rapporto di fiducia e di affetto instauratosi in un decennio di collaborazione in occasione del tributo alla memoria del Maestro Pasquale, padre del maestro, in Castelfranco in Miscano, paese di origine dei genitori.E proprio seguendo gli insegnamenti paterni, che lo hanno portato a sostenere ed incoraggiare i giovani musicisti, il celebre direttore d’orchestra e la consorte Pamela Bullock sono diventati i primi sostenitori e numi tutelari, compagine della quale il Maestro è direttore onorario.