Gamberorosso.it - Sandì, il nuovo bistrot milanese che apre solo a pranzo (o quasi)

Leggi su Gamberorosso.it

Alla conquista del. La nuova frontiera della scena gastronomicaè il mezzogiorno, che poi mezzogiorno non è (piuttosto l'una, anzi "la una"). Mentre chi non aveva mai esplorato le delizie del principale pasto diurno annuncia l’apertura anche a mezzodì (è di oggi l’annuncio di Pacifico) c’è chi ne fa una sorta di terreno di caccia. Come, aperto qualche giorno fa in zona Città Studi dalla ragazzaccia Laura Santosuosso in combutta con il compagno Danny Mollica, che si occuperà della sala. La scelta dei due è quella di tirare su la claire esclusivamente atranne il venerdì e in qualche occasione particolare, quando si esplorerà anche la cena, mentre il mercoledì il locale osserverà il giorno di chiusura, altra scelta controcorrente rispetto al pensiero unico del lunedì/domenica.