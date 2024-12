Nerdpool.it - Press cafè con Hiroyuki Eto

Leggi su Nerdpool.it

Nella sua versione animata, GuruGuru: Il girotondo della magia è una serie rimasta nel cuore di tantissimi bambini e bambine che lo hanno visto in tv a partire dai primi anni 2000. Il manga, invece, aveva ricevuto un trattamento diverso, finendo per essere interrotto a metà della pubblicazione. Per fortuna, J-Pop Manga ha deciso di ripubblicarlo in una nuova edizione (qui trovate la recensione del primo volume) e, soprattutto, di invitare proprio l’autoreEto come ospite a Milan Games Week & Cartoomics. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a uncon il sensei e vi lasciamo qui sotto il resoconto di questo bell’incontro.Le due serie di GuruGuru e lo spin-off costituiscono il corpo della sua produzione. Ci può raccontare com’è nata la serie di Guru Guru?Buongiorno a tutti.