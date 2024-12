Lopinionista.it - PRC: “Cassazione dà l’ok al referendum per abrogazione totale della Legge Calderoli. Prepariamoci alla campagna per il Sì”

Maurizio AcerboROMA – “Dopo la sentenzaConsulta sui ricorsi di incostituzionalità86/2024, che la dichiara illegittima sui punti fondamentali, oggi ladà il via libera alabrogativo dell’intera. È un giorno importante per tutti coloro che da anni lottano con tenacia contro lo smembramento del Paese, per il milione e trecentomila cittadini/e che hanno firmato per cancellare unavergognosa. Sgombrato il campo da dubbi tentativi di modifiche parziali, ora aspettiamo la pronuncia definitivaCorte Costituzionale sull’ammissibilità, prevista entro il 20 gennaio”.Così in una nota congiunta Maurizio Acerbo, segretario nazionale, e Tonia Guerra, responsabileNO Autonomia Differenziata PartitoRifondazione Comunista.