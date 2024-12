.com - Motorola Solutions e Aikom Technology presentano la nuova radio portatile MOTOTRBO R5

Riccione, 11 Dicembre 2024 –, distributore autorizzato di, annuncia laR5. Compatta, resistente e progettata per affrontare le sfide più impegnative, la R5 si distingue per tecnologie avanzate come la soppressione del rumore basata su intelligenza artificiale e una batteria con autonomia fino a 32 ore. Ideale per ambienti business-critical, si integra perfettamente nell’ecosistema, offrendo una soluzione completa per una comunicazione professionale senza compromessi.Audio chiaro e potente per comunicazioni impeccabiliLaR5 è progettata per garantire audio cristallino, anche in ambienti rumorosi. Grazie a tecnologie avanzate come:• AI-trained Noise Suppression: elimina il rumore di fondo migliorando la chiarezza della voce.