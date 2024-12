Ilgiorno.it - Mondiali master di ciclocross. L’ippodromo aspetta il grande show

Leggi su Ilgiorno.it

I primi Campionati del mondo dedicati agli amatori deldella categoria(dai 35 agli 80 anni) si svolgeranno l’anno prossimo a Varese. L’appuntamento è in programma dal 28 al 30 novembre 2025 e avrà poi un bis nel 2026 con un’altra edizione. La location saràdelle Bettole, che si trasformerà nello stadio delmondiale. Verrà allestita al suo interno la pista di gara: un percorso lungo circa 2,5 chilometri con parti in sabbia, terra, erba e asfalto. Saranno posizionati ostacoli naturali e artificiali per rendere tecnico ma allo stesso tempo affascinante il tracciato. Le tribune potranno ospitare il pubblico e i tondini saranno dedicati alla zona food & beverage. Uno spazio sarà dedicato al race village e saranno previsti ampi parcheggi. L’organizzazione è a cura della Società ciclistica Alfredo Binda guidata dal presidente Renzo Oldani.