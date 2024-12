Mistermovie.it - Mister Movie | A Capodanno a Roma suonano Mahmood, Mara Sattei e Tony Effe

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.si prepara ad accogliere unesplosivo!sono i super ospiti del concerto di fine anno al Circo Massimo. Una serata ricca di musica e divertimento per tutti!faranno scatenare il Circo MassimoLa Capitale si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un evento indimenticabile. Il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha annunciato ufficialmente i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo per il tradizionale concerto di.Tre voci straordinarie che sapranno infiammare il pubblico con le loro hit più famose e con alcune sorprese. Un mix perfetto per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, dai fan della musica urban a quelli della canzone d’autore.