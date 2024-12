Cinemaserietv.it - Mike Flanagan scriverà un film su Clayface per il DC Universe di James Gunn

Leggi su Cinemaserietv.it

, celebre regista di Doctor Sleep e The Haunting of Hill House,unsu, uno dei più noti e longevi villain di Batman, per conto di DC Studios; le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno, con l’annuncio del regista ancora in sospeso.Il progetto farà appunto parte del nuovo DCmodellato dae Peter Safran, ma non si escludono al momento possibili collegamenti con il parallelo universo espanso di Batman creato da Matt Reeves.aveva presentato il progetto in Warner nel lontano 2021, immaginando una storia oscura e complessa, più vicina a una tragedia che a un classicodi supereroi., introdotto per la prima volta nei fumetti DC nel 1940, è infatti un personaggio dal passato travagliato, che nel corso dei decenni ha avuto diversi alter ego, presenti anche simultaneamente nella continuity fumettistica: iloriginale è Basil Karlo, attore fallito didi serie B che, dopo aver perso il lavoro, si trasforma in assassino sanguinario utilizzando la maschera di un personaggio da lui interpretato: in seguito, poi, l’appellativo ‘Uomo d’Argilla’ sarebbe stato appannaggio di avventurieri mutaforma, scienziati pazzi e persino terroristi.