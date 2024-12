Iltempo.it - "Meloni persona e leader fantastica", Trump fa impazzire la sinistra

Come abbiamo scritto, è quello con la premier italiana Giorgiail rapporto privilegiato del presidente Usa Donaldin Europa. Alla base c'è la profonda stima dell'inquilino della Casa Bianca - ladell'anno 2024 per Time come nel 2016 - per il presidente del Consiglio, come testimoniano le parole di miele pronunciate a Wall Street:"è, è unae una", ha dettorispondendo a una domanda della corrispondente da New York di Class Cnbc in occasione del suono della campanella sul floor del New York Stock Exchange. Il cronista chiedeva al presidente eletto degli Stati Uniti se avesse un messaggio per la premier. E un messaggio per l'Italia? "Io amo l'Italia". Poi, rispondendo alla domanda se lavorerà con laha replicato "Sì".