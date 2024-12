Nerdpool.it - iOS 18.2: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento Apple e come installarlo!

Leggi su Nerdpool.it

ha rilasciato ufficialmente iOS 18.2, il nuovoper iPhone che introduce una serie di miglioramenti e nuove funzionalità. NonostanteIntelligence non sia ancora disponibile in Italia, l’update offre ottimizzazioni significative per l’esperienza utente, in particolare per i possessori di iPhone 16.principali di iOS 18.2Miglioramenti alla fotocameraCon iOS 18.2, la funzione “Controllo fotocamera” consente agli utenti di regolare la velocità del doppio clic, migliorando la fruibilità su iPhone 16. Inoltre, è ora possibile bloccare manualmente esposizione e messa a fuoco, offrendo un controllo manuale avanzato simile a quello delle fotocamere DSLR. Per evitare avvii accidentali,ha introdotto un’opzione che richiede lo schermo acceso per attivare l’app Fotocamera tramite pulsante.