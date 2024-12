Movieplayer.it - Grande Fratello, Bernardo mette spalle al muro Leonardo: “Non fare l’attore con me, vuoi farmi nominare Luca”

Leggi su Movieplayer.it

ha difeso la sua indipendenza e ha ribadito l'importanza della lealtà sia nella vita che nel reality show. Oggi, una delle discussioni più intense della giornata nella Casa delha visto protagonisti, ildi Jovanotti, e Lorenzo Spolverato. Cherubini, uno degli ultimi entrati nella casa, ha accusato il modello milanese di volerlo manipolare, spingendolo aCavani. La discussione si è accesa quando, non volendo farsi influenzare, ha risposto a tono, accusando Spolverato di manipolazione. La denuncia di manipolazione a Lorenzo Durante un acceso confronto,ha chiarito le sue intenzioni, affermando: "Non voglio che con me si parli di una persona che non c'è e con me non devi farlo. Se .