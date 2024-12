Quotidiano.net - Gas e luce, sarà l'inverno più caro di sempre? Facciamo chiarezza

Roma, 12 dicembre 2024 – È bastata qualche settimana di freddo pungente per far lanciare l’allarme: le prossime bollette del gas potrebbero essere le più care diper le famiglie italiane. Con le quotazioni del gas naturale in lento ma costante incremento sui mercati internazionali, e in assenza di misure di sostegno da parte del governo, il rischio – secondo le previsioni degli esperti – è che una famiglia media di tre persone arrivi a spendere fino a 1.043 euro (+ 20% rispetto al picco della crisi energetica dell’2002-2023). È il caso, dunque, di mettere da parte quel che resta delle tredicesime per prepararsi alla batosta delle bollette di gennaio? Lo abbiamo chiesto a Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Ne - Nomisma Energia, società di ricerca indipendente sull'economia dell'energia e dell'ambiente.