Fuggito per una vita migliore | In Siria ero un trascinatore Ora la speranza è trovare l’unità

Macerata, 12 dicembre 2024 – Ha lasciato laquando aveva 22 anni per studiare medicina. “Già nel 1966 l’aria iniziava a cambiare, sentivo che la situazione sarebbe peggiorata”, dice Nabil Al-Zein, dentista e otorinolaringoiatra, che da tempo vive e lavora a Tolentino e presta servizio anche a Cinova. Il 29 dicembre compirà 80 anni. Nel corso del tempo è tornato diverse volte nel suo Paese, tranne una lunga assenza di una decina di anni durante la rivoluzione. Da tre anni ha ripreso le sue visite (per sistemare una questione della casa di famiglia, in affitto), di cui l’ultima sette mesi fa. Nella sua Damasco, Nabil ha amici e parenti; è conosciuto anche per il suo lavoro, viene into dall’università per tenere convegni sull’implantologia orale. È anche artista (ha ricevuto diversi riconoscimenti), scrittore e referente del Centro culturale islamico italiano.