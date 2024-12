361magazine.com - Festival di Sanremo: è polemica. Il comune fa appello al Tar

Leggi su 361magazine.com

Si discute sulL’edizione 2025 deldella Canzone Italiana si svolgerà regolarmente a, in Liguria, ma non è detto che in futuro sarà così.Ildella cittadina ligure ha così fatto sapere che ricorrerà al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, che nelle settimane precedenti ha imposto l’obbligo di una gara per assegnare il, senza l’affidamento diretto da parte della Rete pubblica.Leggi anche:2025, svelati i BIG in gara alla 75°esima edizione delIl sindaco, Alessandro Mager ha spiegato: “Dopo aver analizzato la pratica e approfondito i possibili sviluppi futuri, alla luce del pronunciamento del Tar, abbiamo assunto la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato per continuare a tutelare ilin tutte le sedi”.“Intanto, in ottemperanza alla sentenza, e a prescindere dall’esito che avrà il ricorso, ci siamo attivati immediatamente per predisporre la manifestazione di interesse.