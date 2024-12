Ilgiorno.it - Ecco i nuovi Cavalieri. Dai volontari tuttofare al carabiniere-ingegnere

L’angelo dei disabili, il macellaio, il vigile, ilche riscalda chi ha freddo, l’. Cinque persone comuni che hanno fatto e fanno qualcosa di eccezionale per la loro comunità, cinque personaggi che da ieri possono fregiarsi dei titoli di commendatore o cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Ieri pomeriggio in Prefettura grande emozione alla cerimonia di consegna di cinque Onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad altrettanti cittadini della provincia di Monza e della Brianza. A fare da colonna sonora, l’orchestra di fiati e percussioni del Liceo musicale Zucchi di Monza, diretta dal maestro Mario Mariotti. Dall’Inno d’Italia e marce e brani per banda, i ragazzi di una delle scuole più antiche della città hanno sottolineato i momenti più siginificativi della cerimonia, a cui hanno preso parte con la padrona di casa il prefetto Patrizia Palmisani anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il vicepresidente della Provincia Claudio Rebosio e i sindaci e funzionari dei Comuni da cui provenivano i premiati.