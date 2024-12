Quotidiano.net - Due camere d’aria per restare a galla. A 11 anni sopravvive al naufragio

Leggi su Quotidiano.net

Il dio del mare, stanco di troppa morte, ha deciso di lasciarla vivere. Così ha ordinato alla tempesta di addolcire le onde, ad Afrodite di farsi madre, alle sirene di cantare contro la paura. Se gli uomini hanno un talento per l’incubo, che questo almeno assomigliasse a un sogno. Anche le stelle hanno bucato le nuvole mentre il prodigio entrava in incubazione. E al momento buono le orchestre del cielo e dell’acqua hanno accompagnato la voce della bambina sopra il rombo della Trotamar III, dentro le orecchie e il cuore dello skipper Matthias Wiedenlubbert: "È stato un miracolo avere sentito le sue urla con il motore dell’imbarcazione acceso". Non si può chiamarlo in un altro modo. Il salvataggio di una ragazzina di 11, Yasmine, precipitata l’8 dicembre da un barchino di latta con altre 44 persone e rimasta a galleggiare nel Canale di Sicilia per tre giorni sfugge alla logica dei naufragi, confonde i marinai.