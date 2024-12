Inter-news.it - Champions League: classifica e scontri diretti chiave, Inter osserva

Laentra nel vivo con la nuovaaggiornata ma gli ultimiin calendario saranno fondamentali e non solo per la Top-8 a cui punta l’. Focalizziamoci sulle partite più importanti per definire l’ambito passaggio agli Ottavi di FinaleMILANO – Il passo falso dell’a Leverkusen complica la qualificazione nella Top-8 della UEFAma più che altro per il cammino fatto dalle altre. La squadra di Simone Inzaghi abbandona il secondo posto, superata dal Barcellona (15), che adesso è l’unica a poter davvero insidiare l’infallibile capolista Liverpool (18). A quota 13 punti si trova di tutto e di più per completare l’attuale Top-8: le inglesi Arsenal e Aston Villa insieme alle francesi Brest e Lilla fanno compagnia proprio alla tedesca Bayer Leverkusen con l’al “terzo posto extra large”.