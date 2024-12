Liberoquotidiano.it - Capotreno massacrata per una sigaretta: "Questo no", e l'immigrato la prende a pugni | Video

La situazione-sicurezza sui treni, in Italia, è sempre più incontrollabile. E, se sulle tratte nazionali i problemi sono legati a problemi tecnici o ritardi, su quelle regionali la situazione diventa addirittura pericolosa, non solo per i passeggeri, ma anche per il personale di bordo, sempre più vittima di aggressioni da parte di immigrati irregolari che non rispettano le regole e usano spesso violenza. Lo spiega bene il giornalista Marco Agostini, inviato di Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Sono diverse le testimonianze raccolte da Agostini che svelano un mondo di aggressioni, la prima a una donnaalla stazione di Mortara, malmenata da unper una. È lastessa a parlare: "Noi eravamo in arrivo a Mortara,signore - probabilmente sudamericano - con la birra in mano barcollava e cantava, ha preso lae l'accendino dalla tasca, quindi io mi sono avvicinata per dirgli: ‘Guardi lei non può fare, perché sul treno è vietato, la deve spegnere ha capito?'.