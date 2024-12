Liberoquotidiano.it - "Tiè, beccati questa". Le corna di Nancy Brilli? La vendetta (piccantissima) di Elena Sofia Ricci

Una storia die vendette. Anzi, "belvate". A distanza di diversi mesi, ma nello stesso studio,hanno dato la loro versione dei fatti sull'uomo che le ha messe l'una contro l'altra. Luca Damiani, il marito della prima che intratteneva una relazione extra-coniugale con la seconda. "Io la consideravo un'amica", ha spiegato laa Francesca Fagnani, nella puntata di Belve andata in onda martedì 10 dicembre. Un anno fa, anche laera stata intervistata dalla Fagnani. In un periodo di crisi sentimentale, laha ricordato di essersi confidata con la collega non sapendo che laaveva una relazione clandestina con suo marito. "C'è una cosa che mi ha fatto male e mi è dispiaciuta. Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito, è umano ci può essere.