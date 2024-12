Lanazione.it - Rossi e Perticai (Lega): “Interventi di riqualificazione a Rigutino”

Arezzo, 11 dicembre 2024 –dihanno interessato la Frazione di, promossi dai Consiglieri comunali dellaFedericoe Piero. I Consiglieri hanno recepito le istanze dei cittadini portandole a conoscenza degli organi preposti, nello specifico ci sono statidi messa in sicurezza idraulica e asfaltatura delle strade comunali in Loc.Ovest e zona Sassaia. "È stata posta la massima attenzione alle necessità dei residenti che chiedevano azioni a tutela del territorio. Dopo un sopralluogo effettuato con l'Assessore Casi, abbiamo inoltrato le richieste diurgenti vista l'importanza delle tematiche. In merito alla sicurezza idraulica, l'opera ha interessato il totale rifacimento del canale di deflusso delle acque piovane sito all'incrocio tra la Strada provinciale Infernaccio e la Strada comunale, che negli anni ha rappresentato un serio problema per la zona in quanto ostruita da cemento e residui che impedivano il deflusso delle acque e ad ogni forte precipitazione l'area diventava molto pericolosa con allagamenti, costituendo un serio pericolo stradale per chiunque vi transitava.