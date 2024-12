Roma i prigionieri del Grande Ingorgo | Ore e ore per andare a lavoro I bus? Magari

Leggi su Open.online

Stare in auto per un’ora e mezza in mezzo al traffico non è piacevole. Eppure aè un obbligo. Eppure la notizia è che tra cantieri giubilari e problemi storici della città, la situazione è incredibilmente peggiorata. Lo dice un sondaggio della Cisl che si chiama Attraverso. Il campione è fatto in maggioranza da chi usa l’auto privata. La motivazione è che «i mezzi pubblici sono sempre in ritardo», come sostiene il 42% degli intervistati. Il 31,8%, usa l’auto perché abita «molto lontano dal luogo di». Se potesse scegliere, il 47% delle persone userebbe i mezzi pubblici e solo il 28% l’auto.I tempi e i costiNel sondaggio, di cui oggi parla l’edizionena di Repubblica, il 37% degli intervistati dichiara di impiegare più di un’ora pero all’università.