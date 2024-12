Lettera43.it - Quarto Oggiaro, 16enne sequestrato, violentato e filmato: due arresti

Un ragazzo di 16 anni, con deficit cognitivi, è statoe rapinato da due persone. Si tratta di un uomo di 44 anni e di un ragazzino di 14. Entrambi sono stati arrestati e detenuti rispettivamente a San Vittore e nel carcere minorile Beccaria. La vicenda è accaduta in un condominio popolare di, nella periferia nord di Milano. Ilè stato trovato dagli agenti di polizia in strada, in stato di shock e seminudo, che vagava per le vie della città nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre. La vittima ha poi indicato il profilo Instagram del 14enne da cui era andato per trascorrere del tempo insieme. Ora si trova in stato di shock in ospedale.Tra i reati contestati potrebbe rientrare anche la torturaCome riportato da Repubblica, si continua a indagare mentre ai due arrestati sono stati contestati diversi reati: violenza sessuale di gruppo, produzione di materiale pedopornografico, lesioni, rapina del cellulare.