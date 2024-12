Sport.quotidiano.net - Porto Recanati. Terzo hurrà di fila per coach Coen. Domani a Teramo

"A Roseto ha fatto la differenza la voglia di portare a casa il risultato, e gli ultimi due recuperi di Montanari, sul finale di gara, ne sono dimostrazione. Adesso avremo una partita davvero insidiosa con". A dirlo è Piero, allenatore dell’Attila Junior Basket di, che si gode la vittoria ottenuta in trasferta contro il Roseto Basket per 55-51, nella tredicesima giornata del campionato di serie B Interregionale. Con questo successo, salgono a tre le vittorie consecutive ottenute dal neo tecnico deirecanatesi. "È stata una partita con attacchi poco prolifici e difese adeguate – riprende–. Se a livello difensivo è andata bene, in quello offensivo dobbiamo ancora migliorare e allenarci per avere percentuali più alte". Si ritornerà in campoalle 21 nel palasport Acquaviva, dove il teamrecanatese (ora quinto in classifica) affronterà ila Spicchi (penultimo).