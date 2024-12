Dilei.it - Pino Daniele, l’ultimo ricordo della compagna Amanda: “Gli tenni la mano fino alla fine”

Sono passati quasi 10 anni dmorte di, ma ildel cantautore partenopeo continua a rivivere nelle sue canzoni e nelle testimonianze di quanti lo hanno conosciuto. Quel tragico 4 gennaio 2015, quando l’artista fu colpito da un infarto nella sua villa di Magliano in Toscana, aveva accanto a sé laBonini: fu lei a trasportarlo in auto verso Roma, dovevoleva essere curato. Una corsa contro il tempo che la donna ha raccontato per la prima volta nel libro. Napoli e l’animamusica, dal mascalzone latino a GioGiò., le sue ultime ore raccontate daBonini, maestra elementare originaria di Viterbo, è stata l’ultimadi. C’era lei al fianco del cantautore quando, il 4 gennaio 2015, fu colto da un malore rivelatosi poi fatale.