Ora te lo devo dire Grande Fratello Helena prende coraggio e lo dice a Javier | la sua reazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alla fine della puntata deldel 9mbre, si è registrato un momento di tensione traMartinez ePrestes. Durante la serata,si è avvicinato acon l’intenzione di chiederle se volesse parlare o sfogarsi dopo quanto accaduto in prime time. Tuttavia, la risposta diè stata scontrosa: “No, non voglio parlare con te”. Ladinon si è fatta attendere: “Non vuoi parlare? Perfetto, allora parlane da sola. Sai che io non perdo tempo”, ha risposto, visibilmente contrariato.La situazione è peggiorata quandoha aggiunto, con tono deciso: “Occhio a come parli. Non sono qui per fare il genitore di nessuno”. Queste parole hanno ulteriormente infastidito, che ha scelto di allontanarsi dalla cucina, non senza prima ribattere: “Non minacciarmi”.