Mammucari contro Fagnani, posta e poi cancella i messaggi vocali su Instagram

Come prevedibile, la puntata di Belve del 10 dicembre su Rai 2 ha scatenato un vero e proprio polverone sui social. Al centro della discussione c’è l’intervista a Teo, che ha lasciato lo studio dopo poche domande in polemica con la conduttrice Francesca, di cui non sembra aver apprezzato un registro meno confidenziale e più distaccato. Non contento, ha poi pubblicato sul suo profiloun video in cui fa ascoltare alcuniricevuti dalla giornalista in cui confermava l’appuntamento a riprova della sua tesi, ovvero che in privatoutilizza un tono più cordiale. «Nella vita di tutti i giorni è dolcissima, il suo personaggio è costruito», aveva scrittonel post. «Dunque non serve offenderla. Chi scrive male di lei. vi blocco». Un post rimosso tuttavia pochi minuti dopo.