Ma sì l’ha detto! Grande Fratello Beatrice Luzzi spoilera il nome del nuovo concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la punta di oggi di Pomeriggio Cinque aè scappata una parola di troppo. Pare, infatti, che l’opinionista abbiato in maniera definitiva ildella prossima persona che varcherà la porta rossa del. Unche era nell’aria ma che, fino ad ora, non aveva avuto conferma da parte degli addetti ai lavori. Unin grado di portare novità, e soprattutto numeri, all’interno della Casa. La tecnica adottata da Signorini, del resto, sembra funzionare.>> “Ah, quindi è così?”. Colpo di scena al, Tommaso scopre tutto in direttaDa quando il cast è stato rivoluzionato con l’ingresso di tanti altri concorrenti, sembra che il programma abbia ripreso brio. I dati auditel, in questo senso, sembrano confortanti. Contrariamente a quanto pronosticato, la puntata di lunedì ha raccolto ottimi ascolti.