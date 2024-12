Anteprima24.it - Legione Carabinieri Campania, il Comandante La Gala nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna il Generale di Divisione Canio Giuseppe Ladella” di Napoli, è giunto in città dove ha dapprima incontrato il Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella, insediatosi nel capoluogo sannita lo scorso 3 ottobre, per poi fare visita alla Caserma deidi via Meomartini, ove è stato accolto dalProvinciale, Col. Enrico Calandro.Presenti alla visita il personale della sede e una rappresentanza di tutti i reparti territoriali, speciali,forestali, il Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, responsabile del Servizio Assistenza Spirituale dei Comandi Provinciali di Benevento, Avellino e Caserta, i dipendenti del Ministero della Difesa di stanza nella provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionalee dell’Associazione NazionaleForestali.