Le turbolenze aeree aumentano, così i cambiamenti climatici impattano anche sulla sicurezza dei voli

Quando si vola in aereo nei cieli europei si “balla”, molto più di quanto succedeva in passato. Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha infatti rilevato un aumento significativo della turbolenza aerea in Europa, inclusa l’Italia. Questo fenomeno, descrittorivista Geophysical Research Letters, è strettamente legato aie può manifestarsi in diverse modalità con gravi implicazioni per ladei.Lo studio ha esaminato i dati degli ultimi 44 anni, concentrandosi nello specifico sugli episodi di turbolenza moderata o forte. I risultati mostrano un aumento significativo di questi eventi, in particolare nei cieli del Regno Unito, dell’Europa settentrionale e nella regione mediterranea. Tra le varie forme di turbolenza, quella convettiva, ad esempio, è causata dai moti verticali dell’aria dovuti ad un intenso riscaldamento della superficie terrestre, spesso associato alla formazione di nuvole cumuliformi e fenomeni temporalischi.